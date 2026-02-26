Sądy lekarskie jak i sądy koleżeńskie w sektorze prawniczym to w większości pic na wodę. Koledzy kolegów sądzą i prawie nigdy nic z tego nie wynika. Jedynie w sądach wojskowych coś tam to działa bo chyba z definicji tam jest pewien sort ludzi co dla zasady chce coś komuś innemu udowodnić, nawet dla samego udowodnienia. Ale w lekarskich i prawniczych to w ogóle nie działa.