to pokazuje, że w krajach mercosur srają na nasze przepisy fitosanitarne i wymagania... gdzie są teraz ci co mnie wyzywali jak krytykowałem umowe z krajami mercosur, że nie mam racji bo przecież wszystko muszą spełnić i wszystko się skontroluje... macie wasze kontrole dzbany, 4 miesiące po fakcie się dowiedzieliśmy, że mięso z hormonami było sprzedawane w całej UE...