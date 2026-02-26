Audyt KE: Brazylia nie kontroluje jakości wysyłanej do UE wołowiny
KE opublikowała wyniki audytu w Brazylii w sprawie wołowiny. Wnioski są jasne: kluczowe zalecenia nie zostały wdrożone. Brazylia nie wywiązała się w pełni ze swoich zobowiązań poinformował na Facebooku Jacek Zarzecki, wiceprzewodniczący zarządu Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny.cogitos
XD Polak myślał że będzie sobie wybierał lepszą wołowinkę. Mamy żreć co Pan każe! Ładnie się urządziliśmy w tej "wolnej" Polsce.
szkoda