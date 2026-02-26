Kiedyś tj na początku. xiaomi to było coś, coś ciekawego, taniego i dobrego. Później urosło do rangi "konkurenta" ale już nie takie tanie ani dobre. Aktualnie jest k------o drogie i nie mam zielonego pojęcia po co to kupować? Jest samsung, jest iphone, czasami nawet tańsze niz xiaomi. Ktoś tam ostro odleciał w plasowanu tych telefonów na rynku