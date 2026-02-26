Xiaomi ubija telefony z Chin ze zmienionym ROMem. Nie będzie taniego kupowania
Telefony Xiaomi, Poco i Redmi, które zostały kupione w Chinach i mają zmienione oprogramowanie na Global, zmieniają się w cegły po najnowszej aktualizacji. Producent podobno wprowadził blokady, które blokują telefon w przypadku wykrycia niezgodności ROMu, lokalizacji i kraju pochodzenia.jestemjakijestem1212
Nigdy więcej tego syfu z Chin
Tak to Samsung, Sony, asus jeśli liczyć że taiwan to nie chiny i to chyba tyle.
Kupując jakikolwiek inny sprzęt wspieramy chiński reżim.