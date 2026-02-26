"pralnia pieniędzy" to dokładnie ten sam argument co "dla dobra dzieci".

A tak naprawdę chodzi o kontrolę.

Konto na dowód. A jak będziesz wstawiał tresci których my nie lubimy (np o żyminach, lgbt, covid2 itd) to ci je skasujemy.

I drugiego już nie założysz bo twój dowód będzie na czarnej liście.

Dziś twitch a jutro youtube i inne popularne platformy.

Twitch jest wstępem, testem, próbą generalną Pokaż całość