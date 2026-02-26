Twitch blokuje wypłaty bez dowodu tożsamości i skanu twarzy
Platforma streamingowa Twitch wprowadziła nowy wymóg. Aby odebrać wynagrodzenie zebrane za transmisje, streamerzy muszą wysłać skan dowodu tożsamości oraz dokonać skanu twarzy. Bez weryfikacji tożsamości, nie będzie wypłaty. To kolejna platforma, która wprowadza weryfikację dokumentów.jestemjakijestem1212
Komentarze (63)
najlepsze
@santa-maria-de-rosa: kick akurat przy twitchu to wyjatkowe scierwo
@master4342: maja astronomiczne zarobki bo siedza z botami a realnych widzow na czacie maja zaleznie od strimera ale 1% liczby realnej widzow polecam botted.wtf
więc zabezpieczenie jest tutaj zrozumiałe mniej phishingu tylko lipa bo to da sie łatwo obejść.
Ale nadal lepszy niż kick który ostro promuje i jedzie na hazardzie..
A tak naprawdę chodzi o kontrolę.
Konto na dowód. A jak będziesz wstawiał tresci których my nie lubimy (np o żyminach, lgbt, covid2 itd) to ci je skasujemy.
I drugiego już nie założysz bo twój dowód będzie na czarnej liście.
Dziś twitch a jutro youtube i inne popularne platformy.
Twitch jest wstępem, testem, próbą generalną