Polski producent słynnego "Majonezu Kieleckiego" rozbudowuje fabrykę w Kielcach
Kolejna znana polska spółka z branży spożywczej ze względu na dynamiczny rozwój, inwestuje w rozwój mocy produkcyjnych. Wytwórcza Spółdzielnia Pracy (WSP) Społem, producent słynnego "Majonezu Kieleckiego", rozbudowuje fabrykę w Kielcach. Powstaną nowe miejsca pracy.ralf-szer
Komentarze (55)
Ostatnio testowałem też Majonez Wielkopolski - też przyzwoity, moim zdaniem to konkurent dla Kieleckiego pod względem składu i smaku.
@clown_world_order: Ledwo się nawrócił i już ostro.
@Grimlord: Tak. Dziękuję to jest prawidłowa odpowiedź.
Tak btw Nestle - ciekawe co zrobią z tym mlekiem które wycofywali w całej Europie... Nestle też produkuje lody.
https://wkielcach.info/aktualnosci/produkcja-octu-w-wsp-spolem-jakosciowe-skladniki-i-dlugoletnie-urzadzenia/