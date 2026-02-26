Rynek pracy zaciąga hamulec. Bezrobocie najwyższe od lat
Polski rynek pracy, przez lata rozgrzany do czerwoności, wyraźnie zwalnia. Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2026 roku wyniosła 6,0%. Aby znaleźć podobny odczyt, musielibyśmy cofnąć się aż o 53 miesiące, do września 2021 roku.itsygo
@stroggoslaw: Widzę różnicę - PiS budowało (a potem burzyło) elektrownię w Ostrołęce, robiło monumentalne projekty typu Przekop mierzei wiślanej, marnowało pieniądze na karty (bo się na EU obraziło), nie potrafiło wykorzystać środków z EU, przepalało miliardy na projekty typu "wybory które nie mogły się odbyć" o korupcji/nepotyźmie i
Osoba bezrobotna to osoba która nie pracuje i szuka pracy ale jest również zarejestrowana w urzędzie.
W 2025 roku zmieniły się przepisy dzięki którym bezrobotny może dłużej mieć status bezrobotnego, można łatwiej zostać bezrobotnym itd.
Generalnie według statystyk ta zmiana spowodowała wzrost bezrobotnych o 0,6 punktu procentowego czyli bez tych zmian bezrobocie sięgało by około 5,5%.
Ilość biernych zawodowo osób w wieku produkcyjnym w Polsce czyli takich którzy nie
@Czerwone_Stringi: Ale to trzeba na spokojnie. Rząd dopiero kilka lat obiecuje że każdy będzie miał ubezpieczenie z automatu, i co roku trzeba przesuwać wprowadzenie tych zmian bo to strasznie skomplikowana sprawa. Chyba że chodzi o obywateli Ukrainy, wtedy nagle wystarczy kilka dni i okazuje się że jeden zapis w
u nas jest 6% i to jest sukces rządu wysoko wykształconych specjalistów