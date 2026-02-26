To teraz wytłumaczę skąd się to wzięło.

Osoba bezrobotna to osoba która nie pracuje i szuka pracy ale jest również zarejestrowana w urzędzie.

W 2025 roku zmieniły się przepisy dzięki którym bezrobotny może dłużej mieć status bezrobotnego, można łatwiej zostać bezrobotnym itd.

Generalnie według statystyk ta zmiana spowodowała wzrost bezrobotnych o 0,6 punktu procentowego czyli bez tych zmian bezrobocie sięgało by około 5,5%.

