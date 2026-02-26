NIK ujawnia nieprawidłowości w Służbie Więziennej milionowe straty
Nielegalnie przyznano 70 mln zł na mieszkania dla funkcjonariuszy i 34,5 mln zł na hale produkcyjne, w których nie zatrudniano więźniów. Dodatkowo inwestycje realizowano w oparciu o nieistniejący formalnie program zwiększenia zatrudnienia osadzonych.matixrr
Zobaczymy, SW jest po reformie pisowskiej i skutki takie jakie widać
@lubiecie: Jak ludzie sami nie wymierzą sprawiedliwości państwo z kartonu tego nie zrobi. ¯\(ツ)/¯
@Miszczu_wszystkiego: No i teraz zaliczasz się do tzw. uśmiechniętych.