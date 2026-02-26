czysty nihilizm urzędniczy.... podczas gdy w 2026 roku każda złotówka w budżecie jest oglądana dwa razy, tutaj lekką ręką "przepalono" ponad 100 milionów na hale, które stoją puste, i prezenty mieszkaniowe dla mundurowych. To nie jest błąd księgowy, to systemowe wyprowadzanie kasy pod płaszczykiem resocjalizacji, której nie ma. Rozczarowujące jest to, że służba, która ma uczyć przestrzegania prawa, sama łamie je w najbardziej prymitywny sposób przez kumoterstwo i niegospodarność.