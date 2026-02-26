Straty ze sprzedaży węgla wyniosły w 2025 rekordowe 10,4 mld zł
Ponad 8,2 mld zł straty odnotowało w ubiegłym roku polskie górnictwo. Wydobycie węgla sięgnęło zaledwie 42,8 mln ton, a sprzedaż węgla przynosi coraz większe straty. Branża górnicza odnotowała rekordowo wysoką stratę ze sprzedaży węgla rzędu 10,4 mld zł.ossprime
Komentarze (47)
@dran2: Prawie połowę certyfikatów branża musi kupować za granicą. To nie Polska zarabia na certyfikatach.
@zubrzpuszczy: i tak ich dotują z Twoich podatków
@Bury_Zenon:
Albo wybudowanie jednej elektrowni atomowej co parę lat.
Czyli przez te ostatnie kilkadziesiąt lat dopłacania do górnictwa byśmy się od energii z węgla mogli uniezależnić