UOKIK prosi o wsparcie ws. Allegro
W związku z prowadzonym przeszukaniem w Allegro UOKiK prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Pokażmy pomarańczowe praktyki ograniczające konkurencję.delinquencia
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 105
- Odpowiedz
Komentarze (105)
najlepsze
Kupiłem kilka opakowań kawy, by cena łączna przekroczyła kwotę zwalniającą z opłaty za przesyłkę.
Gdy po jakimś czasie chciałem ponownie kupić te kawy, u obu sprzedawców pojawił się limit kupowanych sztuk taki, że łączna cena nie przekraczała zwolnienia z kosztów przesyłki. Stanąłem przed wyborem: albo zapłacę za przesyłkę, albo zamówię coś dodatkowego, nie potrzebnego mi zbytnio, by przekroczyć kwotę zwolnienia. To zagranie wymusza na klientach
Serio, w konflikcie klienci-sprzedawcy-allegro nie ma dobrych stron, wszystkie są złe
.. przez swoją pazerność allegro powoli upadnie
@chlopiec_kucyk: ale wiesz, że oni tylko tam wbili z powodu faworyzowania własnych metod dostaw? Dokładnie na zlecenie INPOST?
UOKIK i tak ma cie w dupiexD
@Protectorx: akurat to jedna z lepiej działajacych instytucji w Polsce ostatnimi czasy tylko w moim przypadku:
zwrot od Pekao 2000zl
Gemius najwyzszy poziom
a spróbujcie coś zwrócić do sklepu stacjonarnego lub do sklepu
Miałem się tym zająć sam, ale uznałem, że nie będę poświęcał swojej energii na walkę z korporacją, bo nic mi z tego nie przyjdzie oprócz zmarnowanego czasu.
Sprawę prawdopodobnie zamietli pod dywan wewnętrznie, bo dawno już to