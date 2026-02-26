Wszystkim po rowno za utylizacje jakni doprowadzenie tego terenu di stanu sprzed utylizacji pozabierać majątki. Im i najbliższym rodzinom. Bo żony, dzieci, też na tym korzystali. Przeniesc do mieszkania socjalnych i do póki nie spłaca jakiegoś komornika państwowego, który nie będzie brał prowizji za prace bądź będzie brał minimalna. Obcizenie na tego co zrobił to składowisko, żonę i dzieci. Nie obchodzi mnie, że dzieci nie wiedziały. To tak jakby od razu dostały Pokaż całość