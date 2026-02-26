Uderzenie w "mafię śmieciową". Wśród zatrzymanych były burmistrz i prezesi spółk
Pod warstwą ziemi w dawnej żwirowni składowali nielegalnie pojemniki z oznakowaniem "materiał zakaźny", dziesiątki plastikowych beczek i baniaków z nieznanymi substancjami, a także odpady komunalne i cmentarne. Zagrażało to życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku naturalnemu. Funkcjonariusze CBŚP rozbsub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
Czyli wg twojej narracji to tam zostanie bo ich majątki są stówę nie pokryją utylizacji.
@Kulek1981: Konfiskata majątku całej rodziny i przymusowa praca przy usuwaniu spowodowanych zanieczyszczeń.
Resztę śmieci każdy utylizować w piecu, czy to na wsi, czy w kamienicy. Wszędzie nędza, szarość i bylejakość.
W większości żwirowni jest zakopany syf...