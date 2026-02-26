Hity

tygodnia

Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
3024
Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
2673
Naczelna Izba Lekarska uważa, że w Polsce kształci się zbyt wielu lekarzy.
2449
Dyskwalifikacja całej kadry Izraela przez oszustwo
2301
Wietnam: wszystkie reklamy można pominąć po 5 sekundach
2228

