"KE ostrzega: Dług publiczny Polski może przekroczyć 100 proc. PKB"
"Według Komisji Europejskiej Polska stoi przed ryzykiem gwałtownego wzrostu zadłużenia. W najnowszym raporcie Debt Sustainability Monitor Komisja prognozuje, że dług publiczny Polski może wzrosnąć do około 107 proc. PKB do 2036 r., jeśli nie zostaną wdrożone poważne reformy fiskalne i cięca..."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
@igipro: Klasyczny POPiS.
@igipro: to się zaczęło za pierwszych rządów PO, gdy Rostowski postanowił "uprawiać kreatywną księgowość" i stworzył Fundusz Drogowy.
399 mld zł upchnięte poza budżetem
Na różnicę pomiędzy dwoma wysokościami zadłużenia podanymi przez MF zwrócił uwagę Sławomir Dudek, wykładowca SGH, prezes Instytutu Finansów Publicznych. W serwisie X napisał: „399 mld zł. Tyle długu poza długiem!” Przypomniał, że Polska jest jedynym krajem w UE, w którym stosuje się dwie definicje długu. Różnica 399 mld zł to 11,3 proc. PKB.
https://www.rp.pl/dane-gospodarcze/art41566901-dlug-publiczny-polski-pobil-kolejny-rekord
Protokół Grecja 2.0 ładowany...
„Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto”
@madero: PiS propaganda wjechała ci do głowy mocno (－‸ლ)