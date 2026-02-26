2024:399 mld zł upchnięte poza budżetemNa różnicę pomiędzy dwoma wysokościami zadłużenia podanymi przez MF zwrócił uwagę Sławomir Dudek, wykładowca SGH, prezes Instytutu Finansów Publicznych. W serwisie X napisał: „399 mld zł. Tyle długu poza długiem!” Przypomniał, że Polska jest jedynym krajem w UE, w którym stosuje się dwie definicje długu. Różnica 399 mld zł to 11,3 proc. PKB.