No tylko, że ten atak został wykryty natychmiast i nie zrobił szkód. Więc gdyby nie to, że ludzie mogli to zaobserwować (powolne SSH) i obejrzeć kod to by pewnie nie został wykryty. Po drugie to nie jest strict atak na linuksa tylko na SSH czyli narzędzie dzięki któremu można zalogować się na serwerze Linuksowym.