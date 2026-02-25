Jak Jeden Atak Prawie Zniszczył Internet
Jak pojedynczy atak zainfekował Linux (Veritasium) - troja w kodzie XZMili1
Komentarze (29)
Dlatego jakikolwiek system który ma mieć co kolwiek wspólnego z bezpieczeństwem opiera się na otwartym kodzie: bsd, linux - który autorzy systemu utwardzają do momentu kiedy odpowiedni poziom bezpieczeństwa zostanie uzyskany.
@BArtus: Heartbleed był w openssl przez dwa lata zanim go wykryli :*
nawet przy otwartym kodzie, przy małym zainteresowaniu społeczności liczba błędów nadal może być duża, ponieważ nikt tego nie weryfikuje
efekt skali, środowisko linux ma bardzo dużą liczbę profesjonalnych użytkowników, więc ewentualne błędy są częściej i szybciej wyłapywane, przy jakimś niszowym - mało popularnym projekcie już tak być nie musi
Kolejny świetny materiał Veritasium.
To coś, jak próba przejęcia arsenału jądrowego mocarstw.
