I właśnie przez tak prowadzoną politykę i neo sędziów którzy nie potrafią przeprosić dzieje się to co się dzieje. No i jak widać, wbrew narracji, sędziowie za PiS potrfili wziąć odpowiedzialność za swoje błędy. Nie rozumiem skąd ta nagonka na PiS. Dbali o nas i wyprowadzili nas z biedy oraz dosłownie pokolorowali Polskę nadając jej żywych kolorów oraz mieliśmy kontrolę nad rządem USA. Trump w 2016 doszedł do władzy dzięki pomocy PiS