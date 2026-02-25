Emulator x86 napisany w czystym CSS. Bez JavaScriptu, bez WASM, tylko arkusz sty
Brzmi jak żart z forum programistów, ale to fakt. Lyra Rebane, zajmująca się CSS i bezpieczeństwem IT, stworzyła emulator procesora x86 działający wyłącznie w oparciu o arkusz stylów. Bez jednej linijki JavaScriptu, bez WebAssembly, bez dodatkowych języków. Sam CSS.pixel-nerd
