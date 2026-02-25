W środę Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Sylwestra M. na 28 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Sąd zobowiązał go również do zapłacenia 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia matce ofiary.



Jak q--a po 20 latach?! Przecież to wyjąć organy, przełożyć do normalnych ludzi i nara. Po temacie.