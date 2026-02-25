Big Brother w Dino? Monitoring ma służyć do dyscyplinowania pracowników.
Związkowcy z OPZZ donoszą o monitoringu w Dino, który ma być wykorzystywany niezgodnie z prawem.kukuryQ
Komentarze (68)
Nie był zadowolony, chyba jakiś dyspo dostał ochrzan.
Z rok później od tej sytuacji dyspozytor dał dwa pociągi na ten sam tor... Na kursie kolizyjnym x.x
Zatrzymały się 200m od siebie na awaryjnym hamowaniu.
Gdyby nie to
@aigorkuglarz: Oj, stary... Stałem ostatnio za zupełnie normalnym z wyglądu gościem na mięsnym w Kauflandzie. J---ł tak, że cofnąłem się ze 3 metry, ryzykując, że ktoś mi się wbije w kolejkę ;)
Skoro mam tą domenę na czarnej liście, czemu mi się wyświetla na głównej?
Kiedy widzi, że pracownicy spędzają ze sobą dużo czasu, rozdziela ich tak, aby podczas
bieżącego sprawdzania postępów pracownika w pracy,
weryfikowania tempa wykonywania obowiązków,
stałej oceny jakości pracy,
kontroli obecności pracownika w miejscu prac"
Mas jeszcze jakieś genialne pomysły?
@Milegodniawszystkim Ty do mnie mówisz? Bo jeśli tak to chyba coś ci się pomyliło
Spożywka ma bardzo niska marżę i dużą konkurencję. Myślicie że dlateczego Dino tak szybko sie rozwija, jednocześnie nie mając cen dużo wyższych niż Lidle i Biedry? Na czymś ciąć koszty trzeba. Jednocześnie zdobywając prowincje (bo w miastach nie mają szans) nie muszą płacić tyle co w mieście, bo pracownicy i tak sie znajdą. Na zadupiu wybrzydzać z pracą nie można.
A w pierdonce już wyjścia ewakuacyjne odblokowane?
@PaczeIokinka: mi, chce tanio akcje kupic
A kiedy to się zaczęło?? Jak ogłosili wejście do warszawki
..i wszystko jasne!!