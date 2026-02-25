Windows 11 nie uruchamia się po instalacji najnowszej poprawki Microsoftu
Najnowsza poprawka bezpieczeństwa Microsoftu KB5077181 dla Windows 11 wywołuje poważne problemy u użytkowników. Aktualizacja, która miała załatać 58 luk w zabezpieczeniach, w tym sześć aktywnie wykorzystywanych przez hakerów, zamiast poprawić bezpieczeństwo, destabilizuje systemy operacyjne.ochucki
- #
- #
- #
- #
- 71
- Odpowiedz
Komentarze (71)
najlepsze
No i załatała - komp się nie włącza, więc jest bezpieczny xD
Sam żartowałem swego czasu z linuksiarzy, ale odkąd przesiadłem się w połowie zeszłego roku na Minta, to nie wiem co to problemy z systemem.
Jedyne czego żałuję w przesiadce na Linuksa, że tak późno to zrobiłem.
Miałem wprawdzie na przestrzeni 20 lat do niego kilka podejść, ale dopiero teraz siadło elegancko i bezproblemowo.
Ogólnie,
Sam jak przesiadałem się ~20 lat temu, to też miałem przeprawy (zwłaszcza z zintegrowaną ATi x200 w czasach plugawego drivera fglrx).
Gdyby nie dystrybucja która miała ogarniętą paczkę w repozytorium (MEPIS, później SimplyMEPIS), to nie wiem czy bym się przekonał.
Tutaj właśnie było piękno mnogości dystrybucji, że jak te "główne" nie ogarniały ułatwień dla użytkownika, to znalazłem tą mniejszą która to ogarnęła.
1. W styczniu MS wydał update do Win11, który powodował, że niektórym użytkownikom komputery przestały się wyłączać.
2. Chwilę później na jednej nodze, jak zwykle niedbale dostarczono łatkę, która spowodowała, że niektórym komputery przestały się włączać całkowicie xD
3. Jedna z najnowszych aktualizacji z kolei powoduje wpadanie Windowsa w bootloop xD
wincyj kodu pisanego przez ai
A że g---o to co to kogo obchodzi, to nigdy nie było celem.
Teraz 0A.D. portuję i jesteśmy bliżej końca niż dalej
Już dwa razy musiałem wywalać aktualizacje, które niemal całkowicie uniemożliwiały jakąkolwiek pracę
Ale cóż - może 2026 dzięki temu w końcu będzie rokiem linuksa ;)