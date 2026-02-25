Niech gnije.



Sam żartowałem swego czasu z linuksiarzy, ale odkąd przesiadłem się w połowie zeszłego roku na Minta, to nie wiem co to problemy z systemem.

Jedyne czego żałuję w przesiadce na Linuksa, że tak późno to zrobiłem.

Miałem wprawdzie na przestrzeni 20 lat do niego kilka podejść, ale dopiero teraz siadło elegancko i bezproblemowo.



