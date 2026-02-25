Jak by był z PIS albo Konfy to by tu był szał pał ,płomień, karnawał w Rio ,i tydzień na głównej na pewno winny i kaczor mu kazał - no ale przynależność polityczna : Sojusz Lewicy Demokratycznej / Nowa Lewica - to morda w kubeł bo to nasz tęczowy więc trzeba minusować ten koment!