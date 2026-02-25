Karma zamiast do schronisk, trafiła na Vinted
Producent karmy dla psów Dolina Noteci poinformował w mediach społecznościowych o kontrowersyjnym procederze. Na polskich portalach aukcyjnych wykryto ogłoszenia, na których sprzedawana jest karma przeznaczona dla zwierząt ze schronisk oznakowana specjalnym napisem "dla schronisk".matixrr
Komentarze (86)
Nie dziwię się, że firma produkująca karmy dla zwierząt, wspierając schroniska dla zwierząt i wysyłając im jedzenie dla podopiecznych chce walczyć z czymś tak bezczelnym jak sprzedaż ich własnych produktów przeznaczonych i podarowanych w celu zapewnienia
Nie mogą, bo to nie ich karma tylko schroniska. A sama darowizna może być celowa. Czyli schronisko może wykorzystać karmę tylko do ustalonego z darczyńcą celu.
@masak-smierdziel: Żebyś wiedział ze tak jest, a nawet - nie oddamy kota, bo mieszka pan przy ruchliwej ulicy XD
@masak-smierdziel: ba, wizyta przedadopcyjna, poadopcyjna. Jakieś karynisko przyjdzie lurkować kwadrat. W dupach bambinistom się poprzewracało. Summa summarum wziąłem kitku z olxa i ma jak pączek w maśle. Bez żadnych najść jakichś basztyli.
@Unifokalizacja: 100% fundacji rodzinnych istnieje dla wałków podatkowych. 90% fundacji wszelakich wydaje na cele statutowe więcej niż na realną pomoc. 80% zbiórek na siępomaga etc. to fejki lub naciągane tematy. To nie jest udawana wyższość. Polacy już od dawna
Czekam na dzień w którym wezmą się za te pato fundacje i schroniska które koszą hajs na naiwnych ludziach.