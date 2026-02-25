Duża zmiana w podatkach. Skorzystają miliony Polaków
Jeśli Kowalski kupuje od Nowaka komputer albo rower za więcej niż 1 tys. zł musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Ministerstwo Finansów chce podwyższyć limit zwolnienia z daniny.LOTA
Komentarze (84)
zwolnienie z podatku = stała niska kwota zjadana przez inflacje
podatek zus = stały wysoki, waloryzowany co roku o inflacje
@jegertilbake: @kiedys_bede_wygrywem: nie BYM tylko MUSISZ, bo auta nie zarejestrujesz :)
@sylwek2k: Ze względu na obowiązywanie dużych podatków jak VAT, akcyza czy nawet CIT i PIT to PCC powinien być zlikwidowany.
Ten podatek to idealny pretekst do przypindalania się - łatwo zapomnieć albo przeoczyć, nie jest regularny, ma minimalne znaczenie budżetowe. Więc siłą