no przecież to jest typowy Tusk.

za poprzedniego Tuska w-------------e sól drogową i 20-letnie mięso ze starych konserw wojskowych.

pan Tusk podjął wowczas decyzję że nie poinformuje opinii publicznej, najpierw że to miało miejsce, a jak już się wydało, to drugą decyzję że nie poinformuje, które to firmy karmiły nas tym gównem, bo to by mogło im zaszkodzić finansowo.



wybraliście go drugi raz więc czego się spodziewaliście?