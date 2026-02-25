O skażonej wołowinie Polska wiedziała wcześniej. Dlaczego kontrole ruszyły teraz
Służby potwierdzają informacje RMF FM, że o skażonej wołowinie z Brazylii Polska dowiedziała się już 11 listopada. Wciąż jednak brak odpowiedzi dlaczego "pilne kontrole" ogłoszono dopiero teraz.Bobito
Komentarze (97)
najlepsze
za poprzedniego Tuska w-------------e sól drogową i 20-letnie mięso ze starych konserw wojskowych.
pan Tusk podjął wowczas decyzję że nie poinformuje opinii publicznej, najpierw że to miało miejsce, a jak już się wydało, to drugą decyzję że nie poinformuje, które to firmy karmiły nas tym gównem, bo to by mogło im zaszkodzić finansowo.
wybraliście go drugi raz więc czego się spodziewaliście?
Wołowina w Polsce nie jest popularna??? A co jest popularne? Homary???
W każdym sklepie masz wołowinę. Bronić Tuska też trzeba umieć a nie na rympał.
@TenXen47: @abgaha
Nie, wcale nie jest popularna, trzecie najczęściej spożywane mięso w Polsce, którego spożycie na dodatek rośnie xD
Jakie fikołki xD
@maxpower69: sami obywatele to kretyni, wystarczyło poczytać jak ponad połowa przegrywów z wykopu klaskało dupami, że rolasy płaczą i wymyślają problemyxD
Banda zastanych nieudaczników nam się tu zebrała którą każdą grupę społeczną muszą obsmarowaćxD
@ementaler1979: Nie no już bez przesady, akurat przy produkcji karm dla zwierząt to jednak jakieś normy obowiązuję, pewnie po prostu pójdzie jako kraftowe mięso do kebaba :)
fani KO i UE natomiast na serio myśleli że ta żywnośc będzie "spełniać unijne normy" xDDDD
Stres szkodzi zdrowiu.
to są tematy poważnego rządu, a nie tam jakieś skrawki mięsa dla plebsu.