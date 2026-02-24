Według danych GUS bezrobocie wzrosło do poziomów niewidzianych od pandemii
Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowsze dane dotyczące bezrobocia, które już określane są jako niepokojące. Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest już najwyższa od 2021 roku.Tired_
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 63
- Odpowiedz
Komentarze (63)
najlepsze
@buka2345: czyli np Braun? Bo on postuluje ściąganie imigrantów z Indii.
@came_a_lot:
Od połowy 2025 roku zmieniono zasady tak że bezrobotny ma zdecydowanie łatwiej.
-Koniec rejonizacji, więcej rejestracji przez osoby które migrowały do innych miast.
-Rejestracja online i uproszczona procedura, więc więcej osób rejestruje się po to żeby mieć tylko ubezpieczenie.
-Najważniejsze, zniesienie / złagodzenie sankcji za brak kontaktu z urzędem lub odmowę oferty pracy. To znaczy że bezrobotny może bez obaw sobie siedzieć na zasiłku znacznie dłużej.
https://new.stat.gov.pl/portal-publikacje/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2026