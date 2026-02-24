Nikt nie zadał sobie trudu żeby sprawdzić dlaczego tak jest?

Od połowy 2025 roku zmieniono zasady tak że bezrobotny ma zdecydowanie łatwiej.

-Koniec rejonizacji, więcej rejestracji przez osoby które migrowały do innych miast.

-Rejestracja online i uproszczona procedura, więc więcej osób rejestruje się po to żeby mieć tylko ubezpieczenie.

-Najważniejsze, zniesienie / złagodzenie sankcji za brak kontaktu z urzędem lub odmowę oferty pracy. To znaczy że bezrobotny może bez obaw sobie siedzieć na zasiłku znacznie dłużej.