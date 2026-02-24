Podatek katastralny 2026: projekt Lewicy wraca do Sejmu
Prace nad podatkiem katastralnym były wstrzymywane przez lata z powodu brak systemu wyceny nieruchomości. Sytuacja zmieniła się w styczniu 2026 roku po uruchomieniu ogólnopolskiej bazy rzeczywistych cen transakcyjnych. Projekt Lewicy po istotnych poprawkach wrócił na obrady.ponton
Można się rozejść
@JKL789: Oby nie przehandlowali tego "sprzeciwu" np za niedopuszczenie do rozpadu koalicji.
KO nie poradzi sobie bez Tuska bo i tam jest widoczna walka o wpływy.
mieszkanie po babci trzymam puste i bedzie stać puste doppuki ktoś z rodziny nie bedzie potrzebował
nie zamienie czegoś o wymiernej wartości na "złotówki" których wartość spada o 50% w 5 lat
Mieszkań jest rekordowa ilość dostępna.