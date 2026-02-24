Moze mocno ryzykuję, ale idę o zakład, że pan ekspert nie wiedziałby, w której z tych dwóch sytuacji tramwaj ma pierwszeństwo przed pojazdem.



Ba, jestem nawet przekonany, że pewnie tak jak większość ludzi uważa, że pieszy na przejściu dla pieszych nie ma pierwszeństwa przed tramwajem.



Na takie pułapki można łatwo łapać tych wszystkich ekspertów.