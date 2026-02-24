Egzaminator oblewa 97 proc. zdających. "Zapraszam, niech pan wytłumaczy"
Niech pan tu usiądzie i wytłumaczy, dlaczego akurat trzy procent ludzi zdało u pana - rzucił Grzegorz Jankowski, zachęcając egzaminatora z WORD-u w Piotrkowie Trybunalskim, by zjawił się w studiu Polsat News. Oblewa u niego aż 97 proc. zdających na prawo jazdy [...]Bobito
- 48
Komentarze (48)
najlepsze
Zmieni się mechanizm to zacznie się normalność. SKoro w interesie WORDów jest uwalać kursantów to będą zatrudniać mendy bez RiGCZu.
@Wykopki_sie_zesraly: Bo inaczej by oblał.
@IphoneUltra3000: Jeśli trzech na stu zdaje, to kim oni są? Supermenami? Widać wyraźnie, że coś tu nie gra, albo dali łapówkę albo szantaż, nie widzę innej możliwości.
Te 3% które zdało to pewnie jeździło z nim tak długo że zgłodniał i zaliczył byleby szybciej zjeść
Ba, jestem nawet przekonany, że pewnie tak jak większość ludzi uważa, że pieszy na przejściu dla pieszych nie ma pierwszeństwa przed tramwajem.
Na takie pułapki można łatwo łapać tych wszystkich ekspertów.
2 - tramwaj
Jeśli się mylę to pewnego dnia p----------ę ciężarówką w tramwaj xDDDD