Więcej Polaków wyjechało ze Szwecji niż do niej wyemigrowało
Wynika tak ze statystyk za zeszły rok opublikowanych przez szwedzki Centralny Urząd Statystyczny. Jest to kolejny kraj po Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Holandii z negatywnym bilansem polskiej imigracji.AlexBrown
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
https://twitter.com/i/status/1972418600335278228
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,32481876,kibole-za-pieniadze-przemycali-na-zachod-imigrantow-oblawa.html
https://oko.press/w-branzy-mowia-o-nich-paczki-bydlo-poglowie-handel-ludzmi-tuz-obok-nas-rozmowa-opryszka
dzisiaj to już dno zalane czarnym szlamem
To dla nas typowe.
Więcej wydajemy niż zarabiamy...
Więcej pijemy niż kupiliśmy...
¯\(ツ)/¯