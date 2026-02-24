Totalnie nonsensowny tytuł i materiał. Zapomniało się wspomnieć że gośc uważał się za Polaka i współpracował z polskim wywiadem na długo przed wybuchem IIWŚ. Potem należał do AK. Gdyby się te znane fakty wspomniało, historia wyglądałaby wówczas zupełnie inaczej. To nie jest historia dobrego Niemca, tylko gościa który od małego uważał się za Polaka.