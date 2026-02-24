Pożar który oszukał Gestapo.Zaklad Winiary i Niemiec, który wybrał Polskę i był
Okupowany Kraj Warty. Głodujące miasto i powiat. Zakłady winiarskie, które stały się cichym zapleczem przetrwania dla setek ludzi. W tym odcinku opowiadamy o rozwożeniu żywności kradzionej z magazynów mąki, cukru i innych produktów, które trafiały do mieszkańców miasta i okolic i pojawia się gestapolukasz-kazek
Do tego spamuje na wykopie i botuje znaleziska
@wkplogin: piszesz tak jakby wszyscy Niemcy byli za tym co odwalił Adolf w latach 40-tych.
Odcinek właśnie trafił na stronę główną Wykopu — 83:17 😃
Psy szczekają, a karawana jedzie dalej.