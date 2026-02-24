ChatGPT Health nie rozpoznał ponad połowy nagłych przypadków
Badanie opublikowane w Nature Medicine przetestowało narzędzie ChatGPT Health firmy OpenAI na 960 scenariuszach klinicznych i stwierdziło, że w ponad połowie poważnych przypadków nie skierowało ono użytkowników na opiekę doraźną.CocoaGrower
A ile wśród lekarzy jest fałszywych pozytywnych skierowań, z których nic nie wynika?
Moje personalne doświadczenie z lekarzami jest takie, że w dużej części przypadków jest "spróbujmy ten lek i jak nie pomoże, to proszę przyjść za 2 tygodnie"
@helghast: Dodać "ifa", że jak jest choć mała wątpliwość to skierowanie. Ludzcy lekarze dokładnie tak robią (ci lepsi).
Jak sie ustawi zbyt wysoko to się LLM będzie gorączkował ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Oparte na 60 sztucznych winietach, a nie realnych interakcjach pacjent–system (niska trafność zewnętrzna).
- Mała liczba unikalnych przypadków względem 21 domen klinicznych.
- Brak prospektywnej walidacji w realnym środowisku klinicznym.
- Brak grupy kontrolnej (np. lekarze, pielęgniarki triage, inne systemy).
@fiaslnfilrangve: To w zasadzie zamyka temat.
https://letmegooglethat.com/?q=Odes%C5%82any+ze+szpitala+zmar%C5%82
No ale ty nie rozumisz, to so lekarze, oni czytają historię pacjenta, robią wywiad i mają ludzkie podejście którego brak AI.
Akurat najśmieszniejsze jest to, że jedną z najszybszych kategorii w których przegrali ludzie była teoretycznie ta, która wszyscy myśleli że AI ogarnie jako ostatnią czyli
Jest bardzo ciekawy artykuł o tym w poniedziałkowej Angorze pod tytułem "Doktor Czat" i wcale to tak różowo dla lekarzy nie wygląda.CzatGPT podobno CODZIENNIE konsultuje medycznie jakieś 40 milionów ludzi.
Wierzę w to,bo sam konsultowałem z nim swój przypadek kamienia nerkowego,wszystko pięknie tłumaczył,prawidłowo oceniał po objawach stopień przebiegu "choroby" do tego stopnia,że badania USG u urologa to potwierdzały (bo jednak do lekarza chodziłem oczywiście,traktowałem czata jako wsparcie).
W sensie,że na podstawie
@ACM04: Dlatego do prompta nigdy nie pchasz tezy, szczegolnie niejednoznacznej jak podejrzenie schorzenia.
Bazując na moim doświadczeniu z lekarzami w naszym kraju, to ten system jest równie kiepski co nasi lekarze... ;)
Kwestia 2-3 lat, wpompowania w projekt kilku miliardów i zapewniam, że skuteczność diagnozy i leczenia przebije Dr House'a wielokrotnie.
Takie wykorzystanie LLM jest pozytywne, korzystne, wręcz konieczne. Praca lekarza to nie artystyczna robota, a czyste rzemiosło i powinna zniknąć w odległej przyszłości.
(hurr
@RottenCactuSS:tak jest to dopiero początki technologi, to tak jakby się śmiać z grafiki 8bit na "pegasus" do tego co jest dziś.
Postęp w AI jest wykładniczy, czyli będzie taki moment, że NIKT nie będzie chciał iść do tradycyjnego lekarza, bo to "konował" z X lat.
@RottenCactuSS: akurat llm tutaj to durna rzecz - jedyne do czego powinien byc stosowany to co najwyzej na wyciagniecie objawow z rozmowy/tekstu. Analize nie powinien robic llm tylko model do rozpoznawania chorob. No ale teraz llm sa tak modne ze probuje sie mlotkiem przybijac sruby.