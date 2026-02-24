Pokaż całość

Jest bardzo ciekawy artykuł o tym w poniedziałkowej Angorze pod tytułem "Doktor Czat" i wcale to tak różowo dla lekarzy nie wygląda.CzatGPT podobno CODZIENNIE konsultuje medycznie jakieś 40 milionów ludzi.Wierzę w to,bo sam konsultowałem z nim swój przypadek kamienia nerkowego,wszystko pięknie tłumaczył,prawidłowo oceniał po objawach stopień przebiegu "choroby" do tego stopnia,że badania USG u urologa to potwierdzały (bo jednak do lekarza chodziłem oczywiście,traktowałem czata jako wsparcie).W sensie,że na podstawie