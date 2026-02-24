Policja z Zielonej Góry - zablokowała s3 i przeprowadzała kontrolę trzeźwości
Ogromne korki, droga szybkiego ruchu totalnie zblokowana. Brawo Zielonogórska Policja. Przepadanych blisko cztery tysiące kierowców skontrolowali policjanci na drodze ekspresowej S3 w Lubuskiem. W trakcie działań zatrzymano jednego nietrzeźwego kierowcę - Paraliż komunikacyjny.spicmen
@opanowalemsztukepalenia: No więc właśnie, ja kiedyś zgłosiłem na psy, że milicjant, który mnie kontroluje na drodze może być pod wpływem - tak się zachowywał, w efekcie zrobili mi sprawę karną o pomówienie funkcjonariusza na służbie.
@kosma666: przecież to przełożony im rozkazał...
Komendant Miejski Policji młodszy inspektor Tomasz Szuda powinien wylecieć na zbity pysk za takie głupie pomysły.
4 tys kierowców i złapali jednego. Cóż za sukces...
Nie prościej i skuteczniej robić takie kontrolę pod miastami w piątki i soboty w nocy?
Prościej bo niewielki ruch więc nie robią się korki
No spoko. To nie lepiej angażując podobne siły złapać kilkudziesięciu zamiast 1?
Z punktu widzenia polskiego prawa, takie zatrzymanie jest w pełni legalne. Oto dlaczego:
1. Zmiana przepisów w 2019 roku
Przez lata w Polsce trwała dyskusja prawna, czy policjant może zatrzymać auto „bez powodu”. Sytuację tę ostatecznie wyjaśniła nowelizacja Kodeksu drogowego z 2019 roku. Dodano wtedy wspomniany wcześniej art. 129ja, który mówi wprost: