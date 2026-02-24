Akurat wtedy jechałem w drugą stronę i pareset metrów przed tą kontrolą była stłuczka 'korkowa'. Zielonogórska drogówka jest na prawdę wybitna. W zeszłym roku byłem świadkiem jak te osły zablokowały gminną drogę (w Czarnej) na ponad pół godziny, żeby porobić zdjęcia stłuczki, która zajmowała jeden pas i drugi był normalnie przejezdny. Zero logiki w działaniu, w sumie czego się spodziewać...