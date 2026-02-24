Raciborowice (k. Krakowa), najprawdopodobniej próbowano porwać dzieci.
22 lutego, dwóch mężczyzn z czarnego Mercedesa(W140) nakłaniało dzieci stojące na przystanku na podwózkę. Dzieci odmówiły i udały się do domów a następnie Ci sami mężczyźni ponownie wysiedli z samochodu i jeszcze raz próbowali nakłonić dzieci żeby weszły do ich samochodu.jajcek
A na końcu okaże się że to ojciec dzieci których matka nie realizuje nakazów sądowych o kontakt z dziećmi xDDDD
Trzeba mieć n------e żeby takie g---o wykopywać. Bo na końcu jest tak że jak ktoś chce porwać dziecko to
Powiedz mi dlaczego rodzice na policji nie byli zgłosić próbę porwania? xDDD A no właśnie. xD Daliście się zrobić jak te dzieci z historyjki xD
Btw. Ludzie czasem przesadzają, a dzieci kłamią. U mnie w mieście kiedyś sąsiada w gazecie wzięli za zboczeńca bo siedział na ławce koło placu zabaw, i o zgrozo zapytał dziecka jak się ma i czy ok, po tym jak się przewrócił.
Oczywiście nie neguje całej sytuacji.
Życie potrafi zaskoczyć każdego człowieka, nie ma co.
To jest albo fejk w imię "lepszych intencji" albo żeby coś się na grupce fejbuniowej działo xD
Kradzież blach to jedno. Problemem jest też prawo, które zabrania nagrywania przestrzeni publicznej prywatną kamerą na swojej posesji.
Nie wiem jak ma się w praktyce egzekwowanie takich przepisów (ja profilaktycznie się do nich stosuję), ale nie wiem, czy wychodziłbym przed szereg i przyznał do takiego nagrywania.
Wykopuje oczywiście, bo sprawa poważna.
Jak ktoś chce porwać dziecko to je bierze pod pachę i w-------a do samochodu.
Mi to śmierdzi jakimiś porachunkami między rodzicami
na zdjęciach widać, że padał deszcz, więc może faktycznie chcieli pomóc?
no, ale w Polsce coś takiego jak życzliwość nie istnieje, więc powinni za to zostać srogo ukarani