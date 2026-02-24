Ciężarówka zniszczyła chodnik na świeżo wyremontowanym moście w Gdańsku
Minął zatem niewiele ponad miesiąc, a przejeżdżająca tamtędy pod prąd ciężarówka uszkodziła płyty chodnikowe, które popękały i się zapadły.Arkinser
70
@FilipWWL: może być też IQ tego rzędu. To dość powszechne.
On się pewnie zorientował, dlatego jechał, próbował s--------ć ale nie mógł wyjechać.