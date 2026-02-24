Czekam teraz na tą betonoze i obrone takich dzbanów że gość w pracy, że gdzie tutaj odrobine wyczucia, bo w pracy, trochę wyrozumienia, bo stary gość w pracy, bo na chwile, bo tutaj od zawsze jeździ do pracy, bo do pracy na chwile, bo na chwile do pracy, bo praca na chwile, bo chwile na pracę itp xDDDDDDDDDDDDD