No i dodam wątek z Gruzinami: Schengen frajersko się na nich otworzyła od lutego 2017. Ruscy kupowali po 5-6 tys paszportów gruzińskich rocznie.

A sami Gruzini traktowali wjazd "turystyczny" jako teleport do Schengen w którym znikali i nagle mieli więcej żyć niż kot. Każdy kraj nowe życie. Mafii gruzińskich także z Polski nie pozbędzie się już NIKT i NIGDY.



Za punktowanie tego byłem nazywany prawakiem, onucą itp itd xD

Tymczasem w 2026 w końcu nawet Pokaż całość