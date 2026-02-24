Unia źle liczy emisyjność OZE. Najczystsze są woda i atom RAPORT
Fundacja ETIC policzyła emisyjność różnych źródeł energii. I wyszły rzeczy rzeczy zaskakujące - w UE oceniano, że panele solarne są zeroemisyjne, bo nie liczono... ich produkcji i transportu z Chin. Podobnych absurdów było więcej. Eksperci policzyli więc emisyjność w całym cyklu życia inwestycji.artur-kielbasinski
Komentarze (54)
najlepsze
Teraz było "wielkie odkrycie" Kanclerza, że to był jednak błąd i nieprzypadkowo w tym samym czasie zieloni odkrywają, że jednak EJ nie są takie złe. Wow. Lepiej późno niż później.
Mam dla nich jeszcze jedno odkrycie.
Zmykanie fabryk w Europie, aby produkować to samo bez żadnych norm w Azji
Święte jest CO2.
@ekektrykpozdalnym: Na południu mamy możliwości, tylko problem taki, że jakakolwiek próba realizacji jest niemożliwa, bo zaraz będzie krzyk mieszkańców Wypizdowa Małego, że trzeba przesiedlić X osób.
@bzikus: Bzdura.
Obecna populacja łososia w PL jest w całości introdukowana
@POLONIJA: Czemu?
@POLONIJA: Ja bym wolał dachy i elewacje
A stowarzyszenie ETIC jest tak jawne, że wiemy, że współpracują z 8 firmami, ale nie wiemy jakimi, regulamin napisany przez ChatGPT, nawet bez wpisanych danych. Brzmi profesjonalnie, nie ma co
Kontakt: [e-mail do kontaktu dot. prywatności]
W wietrznej Danii czy Portugalii wiatraki będą bardziej korzystne.
Na Islandii geotermia spłaci się momentalnie
W Norwegii czy Szwajcarii hydroelektrownie mają sens.
W Polsce sensownie możemy patrzeć jedynie na atom i węgiel brunatny.