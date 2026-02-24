Hennig Kloska: myślimy o rozszerzeniu system kaucyjnego
Paulina Hennig Kloska po zadaniu pytania przez widza w audycji radiowej nie wyklucza rozszerzenia systemu kaucyjnego na małe butelki alkoholowe (tzw. małpki) oraz inne jednorazowe szklane opakowania a być może dojdą do tego tetrapaki i kartony po mleku, sokach jak chociażby w Chorwacji) (22:30minut)sub_zero_1
- Odpowiedz
Komentarze (121)
najlepsze
TO tyle, jesli chodzi o sluchanie spoleczenstwa przez politykow.
porównaj "recyckling plastiku" w Polsce z tym u Niemców, wyjdzie podobnie
albo to, ile butelek zwracanych do automatów (albo do zbiórki selektywnej) jest poddanych recyklingowi - u nas też wyjdzie blisko 100%
idea systemu nie jest zła, ale dubluje on to, co już
pierwsze słowo i już kłamstwo
Nadal ktoś myśli, że o ekologię chodzi?
Głosować dalej tak jak głosujecie.
@awcalezenie: Bo to jest JEDYNA opcja by coś zmienić w tym kraju.
Nawet jeśli kraj pier%lnie, jak to popisowcy na okrągło propagują, to co mamy do stracenia?
@kopawdupeswiniom: no chyba ich j---e do reszty. ja już się czuje jak żul, latając z tymi cholernymi puszkami nawet od energetyka. weź to zbieraj, potem wieź specjalnie do sklepu, nie zgniataj. a w maszynie puszka sekunde później zgnieciona. oczywiście - system miałby sens ze 20 lat temu jak na zachodzie. dzisiaj firmy przetwarzające tego typu odpady ogarniają to
Rozumiem, że zużyty papier toaletowy ma być dostarczany w postaci rolki. Nie zmięty i w miarę możliwości czysty.
Za zwrot dostaniemy voucher do publicznej toalety.
@0mezrp: Obrzydliwe, przez RZ.
Powinni zebrać dokładne statystyki i objąć co jest faktycznie porzucane. Reszta to zbędny koszt, nieprzystający do efektu.
@Fushnikov: nie ma patentu na debili... no w sumie jest spore mandaty za zaśmiecanie pierwszy 500zł, a kolejne 5 tys. zł... Tyle, że my nie chcemy państwa policyjnego. Najlepszy byłby ostracyzm społeczny, ale na psucie dóbr wspólnych jest ciche przyzwolenie (na mazanie po murach, rozrzucanie ulotek po klatce, rozjeżdżanie trawników, sranie psem gdzie popadnie bez sprzątania, na parkowanie gdzie popadnie na chodniku itp.)
odrozniasz plastik od produktow naturalnych? xD