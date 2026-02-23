Wyszła na wolność po 18 latach. Beata Pasik niezmiennie mówi, że nikogo nie z...
W grudniu 1997 roku życie Beaty Pasik zamieniło się w dramat. Została oskarżona o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa podczas strzelaniny, do której doszło w Butiku Ultimo na Nowym Świecie. Do więzienia na 18 lat trafiła na podstawie m.in. zapachu na kasetceAntyspoIeczny
Komentarze (34)
najlepsze
Dlatego prawdopodobnie to On był celem a Anna J być może też miała zginąć (przy okazji). Bała się mówić prawdę więc oskarżyła Panią Beatę. Była SBecja uruchomiła swoje znajomości żeby w sądzie wyrok był skazujący i nikt już więcej nie dociekał.
W latach 90. (1990-1995) dawni funkcjonariusze SB/MSW mieli praktyczny monopol
@czejen100: niby piszesz z sensem, a na końcu p----------z coś takiego
No chyba że były na to twarde dowody, ale go puścili
@czejen100: Dokładnie. Tak samo jak ten Tomasz. Na 100%.