Pan mąż był w latach 90 był właścicielem agencji ochrony a to oznacza że był niewygodną konkurencją dla Panów z byłej "SB"

Dlatego prawdopodobnie to On był celem a Anna J być może też miała zginąć (przy okazji). Bała się mówić prawdę więc oskarżyła Panią Beatę. Była SBecja uruchomiła swoje znajomości żeby w sądzie wyrok był skazujący i nikt już więcej nie dociekał.



W latach 90. (1990-1995) dawni funkcjonariusze SB/MSW mieli praktyczny monopol Pokaż całość