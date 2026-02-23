Brazylijska wołowina w Polsce. Wykryto hormon wzrostu.
Ministerstwo Rolnictwa zleciło kontrole wołowiny importowanej z Brazylii. Powodem jest wykrycie hormonu wzrostu w niektórych partiach mięsa, sprowadzanych do krajów Unii Europejskiej. Działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w Polsce.gerwazy-oko
Komentarze (27)
Znajdź tam jakiś POPIS nie znajdziesz? Oj szkoda bo to ma tak działać.
Estradiol to żeński hormon płciowy, nie hormon wzrostu.
@GeraltRedhammer: ja tego art nie pisalem, ale skoro tak to sprawy nie bylo, estradiol git w miesie xD
Co wtedy robili wykopki? Hurr durr a ile dopłat od UE wzięli i mają czelność protestować, hurr durr ulice blokują a