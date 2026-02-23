Hity

Szwajcarski komentator podczas występu drużyny z izraela na IO
Druga rocznica śmierci @WuDwaKa
Za oszukanie automatu kaucyjnego grozi do 8 lat pierdla. Tyle co Sebastianowi M.
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
Rzeźnik z Piotrkowa. Z prawie tysiąca osób na prawko zdało u niego tylko 31
