Zaprzęgiem na saniach w zaświaty. Unikatowy grób sprzed 5 tys. lat z Markowic
W Markowicach w 2018 r. odkryto pochówek młodego mężczyzny z epoki neolitu, złożonego na drewnianej platformie z zaprzęgiem dwóch wołów. Nietypowy rytuał sprzed ok. 3300-3100 p.n.e. nie ma analogii w Polsce. Trwa jego rekonstrukcja i przygotowania do wystawy.ArcheologiaZywa
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
@zimowyporanek: obawiam się, że niewiele osób zrozumiałoby jeśli napisałbym travois
@ArcheologiaZywa: no i? Jak ktoś jest takim nieukiem i nie jest wcale ciekawy świata, że nie chce mu się wpisać słowa, którego nie zna, w wyszukiwarkę, to nie zasługuje na to, żeby wiedzieć o co chodzi.
AI