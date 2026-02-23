"Rzecznik Finansowy ostrzega przed "oszustwem na BLIKA", a przedstawiciel Ministerstwa Finansów... upomina, by nie stosować tego zwrotu. Bo to uproszczenie, które przerzuca winę za oszustwa z przestępców na sam system płatności. "



Czyli idąc tym tropem "oszustwo na wnuczka" przerzuca winę z przestępcy na wnuczka?