Tyle osób tworzy Blika. Zespół niewielki, a efekty fenomenalne
Blik to przykład rozwiązania, z którego Polska może być naprawdę dumna. Technologia eksportowaRuryk
Komentarze (77)
Teraz Szwedzi mogą powiedzieć, że wszystko sprzedali... A nie czekaj jednak nie.
Widać polacy lubią być ruchani na kasie.
Bliczek zabiera prowizję (i to sporą!) od sprzedawcy za która płacicie w każdych zakupach.
Bankom nie jest na rękę abyście mogli robić błyskawiczne przelewy, które by nie obciążały finansowo którejś ze stron
20 lat temu opłacałem paczki przelewami - dramat i nie chodzi o czas realizacji przelewu a o uzupełnianie danych. BLIK jest po prostu wygodny bo wpisujesz kod i potwierdzasz i tyle. Tak samo płacenie kartą jest wygodne a nie jakieś przelewy.
Nie wiem jak musiałbyś te przelewy zautomatyzować aby zbliżyły się do wygody BLIKA/karty.
Czyli idąc tym tropem "oszustwo na wnuczka" przerzuca winę z przestępcy na wnuczka?
@guziec_z_afryki: No w sumie trochę tak, bo skupia meritum na tym, że ktoś się 'na wnuczka' nabrał, a nie na samym oszuście.