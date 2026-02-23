Mleko prosto od krowy znika w kilka godzin. Klienci ustawiają się w kolejkach
Codziennie o 5.30 rano zaczyna dzień od pobudki i drogi do obory. Najpierw udój, potem chłodzenie mleka, butelkowanie idarino
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Codziennie o 5.30 rano zaczyna dzień od pobudki i drogi do obory. Najpierw udój, potem chłodzenie mleka, butelkowanie idarino
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (57)
najlepsze
Ale teraz mleka po pracy się nie kupi, a mi przed pracą jest nie po drodze. Na jednym placu jest myjnia bezdotykowa, jajomat (jajka 1 rozmiar R, 3 rozmiar XL, też dobrze schodzą) i automat z jabłkami i ziemniakami. Przez auta
Mycobacterium bovis – tlenowa, wolno rosnąca bakteria należąca do rodziny Mykobakterii, będąca przyczyną gruźlicy u bydła. Spokrewniona z ludzkim prątkiem gruźlicy; może w szczególnych przypadkach wywoływać zachorowania u ludzi, łamiąc barierę gatunkową.
M. bovis jest zazwyczaj przenoszone na ludzi drogą zainfekowanego mleka, aczkolwiek może się rozprzestrzeniać także drogą powietrzną. Obecnie zakażenia u ludzi są raczej rzadkie, związane głównie ze złym procesem pasteryzacji lub piciem mleka niepasteryzowanego. Ma to miejsce szczególnie w
Da się opisać. Ludzie są w stanie opisać dużo bardziej złożone