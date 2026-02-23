Miał mieć nastawiony bark, zmarł po narkozie. Rodzina oskarża szpital
Pan Maciej trafił na SOR Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu ze zwichniętym barkiem, do domu już nie wrócił. Teraz rodzina mężczyzny twierdzi, że w placówce doszło do zaniedbań. Prokuraturę zawiadomili bowiem pracownicy oddziału, którzy twierdzą, że lekarz dyżurny nie wezwał do znieczken-wawa
@czorny_m: lekarze by nie robili po 400 godzin na miesiac? dlaczego kierowca cieżarówki, odpowiedzialny za naczepe ma limit godzinowy casu pracy a lekarz nie ma? A może, jakby był wiekszy wybór wśróc lekarzy, to mógłbyś do pracy przyjąć kogoś innego/lepszego niż brać pierwszego z brzegu tylko dlatego że "on jest dostępny na rynku"?
Żartuję, nie zgaduję. Jestem tego pewna.
Ale w zasadzie masz rację - wybór jest.
Właśnie dlatego anestezjologia to jest osobna specjalizacja - bo odpowiedzialność jest bardzo duża a margines błędu wąski. Jeśli faktycznie przy znieczuleniu ogólnym nie było anestezjologa to sprawa jest prosta, bo