Szeryf drogowy z A4 dostaje mniejszy mandat niż kierowca którego wyhamowywał
63 letni Szeryf z infiniti: 600zł mandatu i 8 pkt, 30 letni kierowca busa: 900zł i 12pkt. Sprawiedliwość po polskuuber421
Komentarze (75)
najlepsze
@Krupier: wyprzedzanie to cały ten proces jazdy z większą prędkością, nie sytuacja w której znajdujesz się bezpośrednio obok wyprzedzanego samochodu.
@costamtenteges w przepisach nie ma wyszczególnienia, o który samochód chodzi. Możesz wyprzedzać samochód X nie zachowując odstępu od samochodu Y, który jedzie przed Tobą, to nawet logiczne w wielu przypadkach.
Jak jest miejsce na prawym to zmienam pas a on sobie jedzie.
@tellet: jakim cudem masz dostać mandat za kolizję jadąc przed kimś? To po stronie jadącego z tylu jest zapewnienie odpowiedniego odstępu, zapadł w ogóle jakiś wyrok w podobnej sprawie?
@tellet: manewr pit nie polega na wjeździe w tył samochodu
@uber421: z tych dwóch debili ten robol z dostawczaka siedzi na zderzaku. i przy takiej prędkości i odstępie jakieś pół metra gdyby infinity naprawdę zahamował to dostawczak nawet nie zdążyłby tego zarejestrować a już by się w niego w--------ł.
@LudzieToDebile: przecież on nie ma prawa jazdy.
@ddf-ddt: zdjąłem nogę z gazu i rekuperator zaświecił światłami stopu
https://m.youtube.com/watch?v=lKUu-9mqGX4&pp=0gcJCaIKAYcqIYzv
Zakop za idiotyczny opis, OP pewnie z grona fetyszystów jechania na dupie. xD
Tacy kierowcy ¯\(ツ)/¯
@Krupier: nie pytam o zwykle tylko w kontekście filmiku i tego co napisał baran @znmd :" Niby za co mandat dla kierowcy osobówki?" nie wspominając o przekroczone przez niego prędkości.
Chociaż tym co jadą za blisko to ja daje szansę wyprzedzenia. ¯\(ツ)/¯
Wytracam prędkość do momentu aż zrozumie albo wyprzedzi.
Bez zbędnych hebli. Mnie się tam nie śpieszy.
Co prawda tu sytuacja dwupasmowa. Jak nic infinity mógł go po prostu puścić.