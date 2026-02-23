Chciałbym przestrzec wszystkich przed standardami serwisu i rozpatrywania reklamacji w x-kom
Kupiłem topowy model laptopa ASUS ROG Strix SCAR 17 (R9-7945HX/RTX4080).Sprzęt za kilkanaście tysięcy złotych, który zamiast pracować, spędza czas w serwisach, a gdy wraca służy jako grzejnik zagrażający bezpieczeństwu.
Fakty techniczne:
Procesor osiąga temperaturę 107.2°C (pomiar HWiNFO).
Oficjalna specyfikacja producenta procesora (AMD) wyraźnie podaje limit bezpieczeństwa TjMax = 100°C.
Różnica temperatur między blokami rdzeni (CCD) wynosi ponad 20°C – co jest ewidentnym dowodem na wadliwą aplikację chłodzenia (Liquid Metal).
Temperatura po włączeniu komputera, przy braku jakiegokolwiek obciążenia wynosi średnio 90°C.
Reakcja x-kom? Złożyłem reklamację z tytułu rękojmi. W odpowiedzi czytam: „Sprawdziliśmy laptop i nie stwierdziliśmy żadnej usterki. Nie potwierdziliśmy problemów z przegrzewaniem”.
Pytania do x-kom:
Czy uważacie, że praca procesora o ponad 7 stopni POWYŻEJ krytycznego limitu producenta to stan prawidłowy?
Czy bierzecie na siebie odpowiedzialność za pożar lub trwałe uszkodzenie sprzętu, który oddajecie klientowi jako „sprawny” w takim stanie?
Jak rzetelne są Państwa testy, skoro nie widzą problemu tam, gdzie dławi się krzem, a obudowa parzy w ręce?
Wcześniej serwis ASUS dwukrotnie „naprawiał” sprzęt, wymieniając RAM i płytę główną, co kompletnie nie dotyczyło źródła problemu. Teraz x-kom umywa ręce od odpowiedzialności sprzedawcy. Drodzy znajomi i fani technologii – uważajcie. Wygląda na to, że w x-kom „inteligentny wybór” kończy się w momencie, gdy trzeba wziąć odpowiedzialność za wadliwy towar premium.
