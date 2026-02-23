Rodzina ofiar wypadku spowodowanego przez Sebastiana M. na A1 zabrała głos
Wypadek na A1: Matka ofiary wygłosiła oświadczenie: "Słyszymy, że nie wygramy z pieniędzmi i koneksjami rodziny"kasia-nowak85
I wbrew wykopowym defetystom, Sebek pójdzie siedzieć w górnej granicy zagrożenia karą. Gwarantuje mu to medialność sprawy i bezczelna postawa. Jego rodzina jest bogata, ale to żadne szychy.
Dochodzi brak skruchy, która jest wymagana do zwolnienia warunkowego, albo nadzwyczajnego złagodzenia kary. Gość poszedł
@Kononienko: co najlepsze (albo w sumie najgorsze) byłaby całkiem udana, gdyby nie przypadkowy kierowca z kamerką, który postanowił pokazać co mu się nagrało.
Gdyby przejeżdżał minutę wcześniej albo później, gdyby nie upublicznione te kilka sekund nagrania, sprawa miałaby ukręcony łeb i Sebuś byłby wolnym człowiekiem bez żadnych zarzutów.
Znałem (znam ale nie utrzymuję kontaktów) rodzinę która miała takiego syna-bananka. Od małego miekka poduszka z kasy tatusia. Zagrożenie w szkole? Tatuś poszedł z kopertą i synka przepuścili. Nie chcieli dopuiścić do matury? Tatuś kupil maturę. Problemy z prawem (jakieś włamania, rozboje itp.), tatuś załatwił. I tak całe życie.
Mały s-------n. Nikt chyba inaczej o nim nie mówił. Wredny, roszczeniowy,
No bo raczej nie wygrają. W sądach nie ma sprawiedliwości, są wyroki.
