W
Brazylii posłanka Júlia Zanatta przedstawiła projekt ustawy nr 5.128 z
2025 roku, przewidujący karę do ośmiu lat więzienia dla osób, które
składają fałszywe zawiadomienia w ramach ustawy Lei Maria da Penha. Inicjatywa
zakłada, że jeśli zostanie udowodnione, iż oskarżenie było kłamstwem,
sprawa trafi do prokuratury jako zawiadomienie o zniesławiającym
pomówieniu. Ponadto taka osoba
mogłaby stanąć w obliczu pozwów o odszkodowanie, jeśli zostanie
wykazane, że szukała pieniędzy lub korzyści w sporach o dzieci. Posłanka
utrzymuje, że środek ten ma na celu ochronę prawdziwych ofiar oraz
wiarygodności systemu. Należy
wyjaśnić, że jest to projekt ustawy i nie został jeszcze zatwierdzony.
Chociaż nie jest on skierowany wyłącznie do kobiet, debata pojawia się
dlatego, że większość zawiadomień na podstawie tej ustawy ma miejsce w
kontekście przemocy domowej, gdzie osobami zgłaszającymi zazwyczaj są
kobiety.
link do projektu:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2571359
Komentarze (35)
najlepsze
Realia są takie że samo oskarżenie już jest krzywdzące. Jeżeli poczytacie historie fałszywie oskarżonych - często oskarżenie rujnowało im życie i to że ktoś kłamał nie miało znaczenia. Dodatkowo często kłamcy to przegrywy więc nawet jak ich pozwiesz to nie ma z czego Ci zapłacić.
Wg mnie samo publiczne oskarżenie powinno być karane. Podobnie jak oskarżony nie powinien mówić o tym że jest oskarżony. Dlaczego? A
Zajebisty pomysł
Owszem, funkcjonują. Tylko że przestępstwo trzeba udowodnić. Nie wystarczy, że jakiś stulejarz napisze coś na wykopie.
Wyobrazacie sobie zeby w Polsce jakas p-oslanka przedstawila taki projekt? Nie? No to juz wiecie dlaczego Polska to kraj feminazistek.
W Brazylii też w sumie musiała to zrobić kobieta, facet by się pewnie nie odważył.
@niko444: Litości...
Art. 234.
Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub
Z-----y wykopek: więzienie dla kobiet!!
Was to już tu doszczętnie P----------O