W Brazylii posłanka Júlia Zanatta przedstawiła projekt ustawy nr 5.128 z 2025 roku, przewidujący karę do ośmiu lat więzienia dla osób, które składają fałszywe zawiadomienia w ramach ustawy Lei Maria da Penha. Inicjatywa zakłada, że jeśli zostanie udowodnione, iż oskarżenie było kłamstwem, sprawa trafi do prokuratury jako zawiadomienie o zniesławiającym pomówieniu. Ponadto taka osoba mogłaby stanąć w obliczu pozwów o odszkodowanie, jeśli zostanie wykazane, że szukała pieniędzy lub korzyści w sporach o dzieci. Posłanka utrzymuje, że środek ten ma na celu ochronę prawdziwych ofiar oraz wiarygodności systemu. Należy wyjaśnić, że jest to projekt ustawy i nie został jeszcze zatwierdzony. Chociaż nie jest on skierowany wyłącznie do kobiet, debata pojawia się dlatego, że większość zawiadomień na podstawie tej ustawy ma miejsce w kontekście przemocy domowej, gdzie osobami zgłaszającymi zazwyczaj są kobiety.



