Politycy interweniują w sprawie Steama zawyżającego nasze ceny.
O tym, że płacimy na platformie Valvea zdecydowanie zbyt dużo za gry, wiemy już od dawna. Widocznie trzeba było interwencji na samej górze, żeby ktoś wziął się za temat przepłacania za gry komputerowe.afro1984
- #
- #
- #
- #
- 66
- Odpowiedz
Komentarze (66)
najlepsze
W przypadku Steama chyba to Polacy siedzą mocno w keyshopach.
W obecnych czasach nie da się nie używać torrentpw.szanujac swoje pieniądze. Oczywiście każda grę która przeszła weryfikację kupiłem a
oferowanie produktu w różnych cenach na różnych rynkach jest jak najbardziej legalne