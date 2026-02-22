Zdumiewa mnie to walenie łbem w mur AI u Amerykanów - wszyscy oni tam są w tym umoczeni jak w wyspę Epsteina. Dają cyfrowej małpie programować i myślą, że za kolejnym razem się uda. Potężna inteligencja rozwaliła już Windowsa 11, Pinteresta i Duolingo, ale co tam - pompujemy dalej, a jakość usług leci na łeb.