Ech... Rosyjskie przysłowie: "Żyd opowie ci co się mu przytrafiło, ale nigdy nie opowie dlaczego".



A do tego jeszcze łżą w tej swojej propagandzie jak najęci.



W ogóle stają się już bardzo agresywni. Nie tylko wobec Polaków. Imho są tak samo agresywni na całym świecie. W Europie, w USA. Historia zatoczy koło.