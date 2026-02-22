Zdobył 6 złotych medali, ale premii nie dostanie
Norwescy medaliści nie otrzymują premii finansowych, ponieważ NOK woli te pieniądze przeznaczyć na rozwój młodych talentów i pomoc dla biedniejszych dyscyplin. Argumentem jest to, że najlepsi sportowcy posiadają lukratywne kontrakty sponsorskie i zarabiają odpowiednio dużo w Pucharze Świata.matixrr
A potem wydał kolejne 60 milionów na niszową dyscyplinę sportu w której już nigdy nie zdobędziemy żadnego medalu.
Z jednej strony ma to sens, bo przecież jako sportowiec masz małe okienko gdzie twoje ciało jest maksymalnie wydajne, a potem pozostaje ci zmiana branży albo granie w reklamach czy ciepła posadka w zarządzie jakiejś instytuacji związanej ze sportem.
Tylko z drugiej strony czemu akurat olimpujczyków tak finansować? Mnóstwo ludzi związało swoje życie ze sportem, często to jest po prostu ich zainteresowanie a nie jakaś walka za ojczyznę jak
