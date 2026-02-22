Piękny pomysł taki amerykański, a w rzeczywistości ceny prądu, przeciez to potrzebuje dużo prądu, teren na którym mogłoby powstać cos tworzącego miejsca pracy a nie 'nic'. Zarządzać i tak będa tym korpo które będą płacić podatki poza polską. No ale za chwilę będzie i tak tylko ai wieć w sumie dobrze że bedzie chociaż to :-)