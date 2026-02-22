Tak samo jak pchają ped_lstwo i inne gówna do wszystkich "teleturniejów" czy konkursów jakie są papką dla mas.

Tak jakby 1 na 3 postaci musiała być postacią inkluzywną a w rzeczywistości tak nie jest bo tych inkluzywnych w Polsce jest mniej niż 0,1%



To sie nazywa programowanie społeczne.