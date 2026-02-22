"Ja mam wykształcenie, a pani jakie ma?"
Nierówności społeczne w polskich szpitalach. Osoby niemedyczne o traktowaniu ich przez nadzwyczajną kastęantipopification
Komentarze (14)
Trzy lata temu wykształciła mi się ogromna przepuklina brzuszna pooperacyjna. Biegałem po chirurgach i żaden nie chciał się podjąć operacji. W końcu znalazłem świetnego specjalistę na drugim końcu Polski. Miałem się zgłosić na oddział na dwa-trzy dni na badania.
Przyjechałem. Wchodzę do szpitala, ustawiam się w kolekcje do rejestracji i już widzę, że będą problemy. Babsko
@MagicznyMariusz: Zupełnie jak baby z dziekanatu na uczelni. Z tym, że tez dziekanatu rzeczywiście są ważne - jak masz taką ugłaskaną to wszystko załatwisz, sam dziekan to tylko formalność ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@teh_m: tylko że te chłopy u nas maja skończone studia informatyczne na politechnice xD. Wiem bo sprawdzaliśmy ich na linkedinie xD